После удара России по ТЭС. В Ладыжине Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию 28 ноября, 23:33 В Ладыжине создают чрезвычайный штаб и разворачивают пункты обогрева (Фото:Сергій Борзов/Вінницька ОДА (ОВА) / Telegram)

В Ладыжине Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию военного характера после ракетного удара российских оккупантов по местной ТЭС. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram-канале.

Решение приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в понедельник, 28 ноября. Российская атака вызвала аварию в сетях теплоснабжения Ладыжина, без отопления остаются 18 тысяч жителей.



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«Разворачиваем в городе работу чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии… Срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры. Чрезвычайный штаб уже работает», — сказал он.

По словам Борзова, в городе разворачивают дополнительные пункты обогрева.



23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Погибли десять человек. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

По состоянию на утро 28 ноября дефицит мощности в украинской энергосистеме составлял 27%, во всех областях действовал режим аварийных отключений.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Россия готовит новые ракетные удары.