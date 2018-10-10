10 октября 2018, среда

Обстрел квартиры координатора С14 и подозрение Поклонской. Главные новости 10 октября

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Обстрел квартиры координатора С14 и подозрение Поклонской. Главные новости 10 октября

В квартиру координатора организации С14 Сергея Мазура бросили гранату, а Юрий Луценко заявил, что экс-прокурору Крыма, а сегодня депутату российской Госдумы Наталье Поклонской подписали подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

НВ подготовило подборку самых важных новостей за среду, 10 октября.

В квартиру координатора С14 Мазура бросили гранату

В Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство. В результате происшествия пострадал его отец. Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство. Читать далее…

Украинская армия заняла новые позиции на Донбассе

В ООС заявили, что Объединенные силы провели зачистку населенного пункта Волновахского района в "серой" зоне на Донбассе. После начала боевых действий люди покинули населенный пункт, а противник скрывался в брошенных домах и обстреливал позиции ВСУ. Читать далее...

Кабмин выделит деньги пострадавшим от взрывов возле Ични

Кабмин выделит из резервного фонда 100 млн гривен на возмещение убытков пострадавшим в результате взрывов на складах с боеприпасами вблизи Ични Черниговской области. Читать далее…

Поклонской подписали подозрение в нарушении законов и обычаев войны

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-"прокурору" оккупированного Крыма, а ныне депутату Государственной Думы РФ Натальи Поклонской подписано подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Поклонская получила статус подозреваемой. Читать далее…

 

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