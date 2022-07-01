Разрушения и смерть. Фоторепортаж из курортной Сергеевки в Одесской области, где обстрел рашистов убил как минимум 21 человека

1 июля, 19:50
Поврежденные российским обстрелом девятиэтажка и автомобиль в Сергеевке Одесской области, 1 июля (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

Поврежденные российским обстрелом девятиэтажка и автомобиль в Сергеевке Одесской области, 1 июля (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)

В ночь на пятницу, 1 июля, российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря по курортному поселку Сергеевка в Одесской области. В результате погиб как минимум 21 человек, в том числе 12-летний ребенок.

38 человек, в том числе шесть детей, были ранены. По данным ОК Юг, один ребенок находится в коме.

Президент Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар целенаправленным актом терроризма против украинского народа.

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НВ публикует фоторепортаж с места трагедии.

1. Люди рядом с поврежденной ракетным обстрелом российских войск девятиэтажкой в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

REUTERS/Iryna Nazarchuk
Фото: REUTERS/Iryna Nazarchuk

2. Люди рядом с поврежденной ракетным обстрелом российских войск девятиэтажкой в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

REUTERS/Iryna Nazarchuk
Фото: REUTERS/Iryna Nazarchuk

3. Поврежденная ракетным обстрелом российских войск девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

REUTERS/Iryna Nazarchuk
Фото: REUTERS/Iryna Nazarchuk

4. Поврежденная ракетным обстрелом российских войск девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

REUTERS/Iryna Nazarchuk
Фото: REUTERS/Iryna Nazarchuk

5. Поврежденная ракетным обстрелом российских войск девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS

6. Поврежденная ракетным обстрелом российских войск девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS

7. Одно из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS

8. Спасатели в одном из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS

9. Спасатель рядом с домом, поврежденным в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS

10. Спасатели в одном из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS

11. Спасатели в одном из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS

12. Спасатели в одном из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS

13. Тела жертв перед девятиэтажкой, поврежденной в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

14. Здание в курортной зоне Сергеевки, разрушенное ракетным обстрелом российских войск, 1 июля.

State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

15. Здание в курортной зоне Сергеевки, разрушенное ракетным обстрелом российских войск, 1 июля.

Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

16. Детская игрушка на фоне здания в курортной зоне Сергеевки, разрушенного ракетным обстрелом российских войск, 1 июля.

ДСНС України via Telegram
Фото: ДСНС України via Telegram

17. Здание в курортной зоне Сергеевки, разрушенное ракетным обстрелом российских войск, 1 июля.

ДСНС України via Telegram
Фото: ДСНС України via Telegram

18. Спасатель на фоне разрушенной ракетным обстрелом российских войск девятиэтажки в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

ДСНС України via Telegram
Фото: ДСНС України via Telegram

19. Спасатель сидит на ступеньках разрушенного ракетным обстрелом российских войск здания в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

ДСНС України via Telegram
Фото: ДСНС України via Telegram

20. Разрушенная ракетным обстрелом РФ девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.

ДСНС України via Telegram
Фото: ДСНС України via Telegram
Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Одесская область Украина-Россия Российско-украинская война Война России против Украины Ракетный удар

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