Разрушения и смерть. Фоторепортаж из курортной Сергеевки в Одесской области, где обстрел рашистов убил как минимум 21 человека
Поврежденные российским обстрелом девятиэтажка и автомобиль в Сергеевке Одесской области, 1 июля (Фото:REUTERS/Iryna Nazarchuk)
В ночь на пятницу, 1 июля, российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря по курортному поселку Сергеевка в Одесской области. В результате погиб как минимум 21 человек, в том числе 12-летний ребенок.
38 человек, в том числе шесть детей, были ранены. По данным ОК Юг, один ребенок находится в коме.
Президент Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар целенаправленным актом терроризма против украинского народа.
НВ публикует фоторепортаж с места трагедии.
1. Люди рядом с поврежденной ракетным обстрелом российских войск девятиэтажкой в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
2. Люди рядом с поврежденной ракетным обстрелом российских войск девятиэтажкой в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
3. Поврежденная ракетным обстрелом российских войск девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
4. Поврежденная ракетным обстрелом российских войск девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
5. Поврежденная ракетным обстрелом российских войск девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
6. Поврежденная ракетным обстрелом российских войск девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
7. Одно из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
8. Спасатели в одном из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
9. Спасатель рядом с домом, поврежденным в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
10. Спасатели в одном из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
11. Спасатели в одном из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
12. Спасатели в одном из помещений, поврежденных в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
13. Тела жертв перед девятиэтажкой, поврежденной в результате ракетного удара российских войск в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
14. Здание в курортной зоне Сергеевки, разрушенное ракетным обстрелом российских войск, 1 июля.
15. Здание в курортной зоне Сергеевки, разрушенное ракетным обстрелом российских войск, 1 июля.
16. Детская игрушка на фоне здания в курортной зоне Сергеевки, разрушенного ракетным обстрелом российских войск, 1 июля.
17. Здание в курортной зоне Сергеевки, разрушенное ракетным обстрелом российских войск, 1 июля.
18. Спасатель на фоне разрушенной ракетным обстрелом российских войск девятиэтажки в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
19. Спасатель сидит на ступеньках разрушенного ракетным обстрелом российских войск здания в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
20. Разрушенная ракетным обстрелом РФ девятиэтажка в Сергеевке Одесской области, 1 июля.
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