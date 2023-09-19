Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Купянску: три человека погибли

19 сентября, 14:08
Поделиться:
Купянск (Фото:википедия)

Купянск (Фото:википедия)

Во вторник, 19 сентября, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области. В результате атаки РФ погибли трое гражданских людей.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

«Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины», — отметил он.

Видео дня

Синегубов отметил, что сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Во вторник, 18 сентября, страна-агрессор Россия обстреляла Херсон, попали в троллейбус. В результате удара были ранены пассажиры, погиб полицейский.

Также россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed около 5 утра, попав в три промышленных склада. Погиб мужчина, который работал на складе.

Мэр города Андрей Садовый назвал возгорание одним из самых масштабных пожаров в городе с точки зрения разрушений и убытков. По его словам, они составят сотни миллионов гривен.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Харьковская область Гражданские потери Бомба Олег Синегубов Купянск Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X