Оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Купянску: три человека погибли 19 сентября, 14:08 Купянск (Фото:википедия)

Во вторник, 19 сентября, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск Харьковской области. В результате атаки РФ погибли трое гражданских людей.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

«Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины», — отметил он.



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Синегубов отметил, что сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Во вторник, 18 сентября, страна-агрессор Россия обстреляла Херсон, попали в троллейбус. В результате удара были ранены пассажиры, погиб полицейский.

Также россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed около 5 утра, попав в три промышленных склада. Погиб мужчина, который работал на складе.

Мэр города Андрей Садовый назвал возгорание одним из самых масштабных пожаров в городе с точки зрения разрушений и убытков. По его словам, они составят сотни миллионов гривен.