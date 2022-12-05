Выпустили три ракеты. Оккупанты ночью ударили по предприятию Кривого Рога: один погибший, трое раненых 5 декабря, 08:18 Последствия вражеских обстрелов (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на понедельник, 5 сентября, враг атаковал Кривой Рог Днепропетровской области. В результате попадания по территории АрселорМиттал один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Трагическая ночь… Один погибший, трое раненых. После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие», — говорится в сообщении.

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В результате ракетной атаки был убит работник предприятия. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха.

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Еще три человека получили ранения. Их доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.

По словам Резниченко, также был обстрелян Никопольский район. Под огонь попала Марганецкая община. Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет. Детали атаки уточняются.

Позже металлургический комбинат АрселорМиттал Кривой Рог опубликовал в Facebook сообщение, в котором указал, что ночью пострадало их предприятие.

«АрселорМиттал Кривой Рог сообщает, что ночью 5 декабря по территории предприятия нанесен ракетный удар. По предварительной информации, есть пострадавшие. Был активирован план чрезвычайных ситуаций, на место вызвали пожарную службу, департамент по охране труда и медицинскую службу», — говорится в сообщении

В компании отметили, что на месте попадания еще работают спасатели. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.