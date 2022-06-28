Военные преступники. InfrormNapalm установил российских летчиков, которые могут быть причастны к ракетному удару по ТЦ в Кременчуге 28 июня, 17:41 Последствия ракетного удара россиян по Кременчугу (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российские оккупанты атаковали торговый центр в Кременчуге из Курской области ракетами Х-22. Удалось установить россиян, которые могут быть причастны к этому обстрелу.

Журналисты InfrormNapalm выяснили, что российские оккупнаты, атаковавшие Кременчуг, служат в 52-й гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку военной части 33310, базирующемся в Калужской области, в населенном пункте Шайковка. На вооружении полка стоят именно Ту-22М3, атаковавшие в понедельник, 27 июня, Украину ракетами Х-22.

Видео дня

На опубликованном росСМИ видео видны оккупанты, которые могут быть причастны к атаке на город Кременчуг.

На видео от пропагандистов видно, что в 2019 году командиром 52 авиаполка был полковник Вадим Белослюдцев, однако он погиб в 2021 году. Именно поэтому на его место был назначен полковник Олег Тимошин.

Более того, на видео росСМИ 2021 года с открытия мемориальной доски видно некоторых офицеров, которые также могут быть виновны в трагедии.

Согласно информации за 2019 год, командиром авиационного отряда воинской части 33310 был майор Алексей Сергеевич Иваненко.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано более 40 заявок о пропавших без вести людей. Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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