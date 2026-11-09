В результате российских ударов по Кременчугу и району вечером 8 ноября пострадали семь человек, в том числе 16-летний подросток. Россияне атаковали жилой массив в Кременчуге и частное предприятие в Кременчугском районе.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия атак РФ.

Пожары возникли в нескольких местах. Сотрудники ГСЧС спасли 15 жителей. Семь человек, в том числе подросток, получили травмы — пострадавшим оказывают помощь.

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Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Вечером 8 ноября Россия нанесла удары беспилотниками по отелю и многоквартирному дому в Кременчуге, в результате чего в обоих местах попадания возникли пожары.

Фото: Полтавская ОВА

29 октября россияне атаковали дроном многоэтажный дом в Кременчуге. Тогда погибли три человека и пострадали 15 , в том числе трое детей.