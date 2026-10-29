В четверг, 29 октября, российские войска атаковали дроном многоэтажный дом в Кременчуге Полтавской области, есть раненые. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

13:08 В Кременчуке 11 раненых в результате российского удара, среди них — трое детей, заявил Дякивнич.

13:04 Число пострадавших возросло до девяти, среди них — двое детей, сообщили в ОВА.

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12:27 Дякивнич уточнил, что число травмированных возросло до двух, среди них — шестилетний ребенок. Пострадавших госпитализировали. В результате удара погибли два человека.

На место направили все экстренные службы.

Фото: Виталий Дякивнич / Telegram

22 октября российский беспилотник атаковал здание частной телерадиокомпании в Кременчуге. Также войска РФ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

21 октября РФ нанесла удар по учебному корпусу Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. На месте удара возник пожар.

В результате атаки пострадали два человека. Один из них находится в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших — 16-летний подросток, у которого медики диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Его госпитализировали.

7 октября российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Кременчугу. 47 человек получили ранения, двое погибли.

В результате атаки были повреждены многоэтажные дома, а также частные жилые постройки. Выбиты окна, повреждены фасады и конструктивные элементы, изуродованы автомобили.