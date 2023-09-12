Российские войска обстреляли Красногоровку и Авдеевку: двое погибших, трое раненых

12 сентября, 14:10
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Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Во вторник, 12 августа, в результате российских ударов по Красногоровке и Авдеевке Донецкой области два человека погибли, трое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что один из 152-миллиметровых снарядов попал в частный дом, где проживали 84-летняя женщина и 71-летний мужчина — оба человека погибли.

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Также ранения получила женщина 70 лет, которая в последнее время проживала с ними и помогала по хозяйству. Ее госпитализировали с ожогами тела и контузией.

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В прокуратуре добавили, что осколочные ранения и переломы также получили 82-летняя женщина и ее 55-летняя дочь в Авдеевке. Обоих пострадавших госпитализировали для оказания неотложной помощи.

В результате атаки РФ повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Донбасс Россия Донецкая область Обстрел Авдеевка Красногоровка Война России против Украины ракетная атака

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