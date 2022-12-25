Оккупанты тремя ракетами ударили по Краматорску
Оккупанты обстреляли Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)
Российские оккупационные войска в воскресенье, 25 декабря, обстреляли город Краматорск Донецкой области. Они ударили по промышленной зоне.
Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко в Facebook.
По его данным, российские войска выпустили по городу три ракеты.
«Пад**и вновь обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв», — говорится в сообщении.
Гончаренко отметил, что опасность не миновала, и призвал граждан находиться в укрытиях.
Накануне российские кафиры также ударили ракетами по Краматорску.
По данным Донбасс.Реалии, ракета ударила в землю рядом со школой, которую обстреляли накануне.