Оккупанты тремя ракетами ударили по Краматорску

25 декабря, 15:27
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Оккупанты обстреляли Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Оккупанты обстреляли Краматорск (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Российские оккупационные войска в воскресенье, 25 декабря, обстреляли город Краматорск Донецкой области. Они ударили по промышленной зоне.

Об этом сообщает мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

По его данным, российские войска выпустили по городу три ракеты.

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«Пад**и вновь обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв», — говорится в сообщении.

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Гончаренко отметил, что опасность не миновала, и призвал граждан находиться в укрытиях.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0285oyui8sDmoV5MMaqXegzU52J6nGZG3ATXusBnPfQbG59imNasUZyGENfACyWhWml

Накануне российские кафиры также ударили ракетами по Краматорску.

По данным Донбасс.Реалии, ракета ударила в землю рядом со школой, которую обстреляли накануне.

https://www.youtube.com/embed/cfntvMD1J7g
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Краматорск Донецкая область Обстрел Ракеты Война России против Украины

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