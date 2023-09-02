Хвостовая часть ракеты попала в дорогу. Россияне обстреляли Краматорск — фото
Обстрел Краматорска в субботу, 2 сентября (Фото:svoboda_radio/Telegram)
В субботу, 2 сентября, российские оккупанты совершили обстрел города Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Фрагмент одной из ракет попал в дорогу. В нескольких десятках метров от попадания расположен многоэтажный дом.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, пока информации о жертвах и разрушениях нет.
В ночь на 31 июля российские оккупанты также обстреляли ракетами промзону Краматорска.