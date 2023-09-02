Хвостовая часть ракеты попала в дорогу. Россияне обстреляли Краматорск — фото 2 сентября, 18:07 Обстрел Краматорска в субботу, 2 сентября (Фото:svoboda_radio/Telegram)

В субботу, 2 сентября, российские оккупанты совершили обстрел города Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Фрагмент одной из ракет попал в дорогу. В нескольких десятках метров от попадания расположен многоэтажный дом.

Фото: svoboda_radio/Telegram

Фото: svoboda_radio/Telegram

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, пока информации о жертвах и разрушениях нет.

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В ночь на 31 июля российские оккупанты также обстреляли ракетами промзону Краматорска.