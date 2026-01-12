Россия разрушила котельную в Краматорске: жителей микрорайона оставили без отопления

Российские оккупационные войска вечером 11 января разрушили котельную в Краматорске Донецкой области, которая обеспечивала теплоснабжение одного из микрорайонов города. Из-за этого управляющая компания вынуждена сливать воду из сетей.

Об этом сообщает Краматорская городская военная администрация.



«Внимание, жители микрорайона „Кондиционер“! В результате недавнего российского обстрела была разрушена котельная, которая обеспечивала теплоснабжение микрорайона», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что специалисты теплоснабжающей организации вместе с представителями управляющей компании принимают меры для восстановления теплоснабжения. В то же время ситуация осложняется низкой температурой воздуха.

В городской администрации объяснили, что при отсутствии теплоносителя возникает риск замерзания воды и повреждения трубопроводов. В связи с этим управляющая компания вынужденно проводит слив воды из систем теплосетей и водоснабжения.

Жителей также призвали самостоятельно слить воду из сантехнических приборов в квартирах, поскольку технической возможности сделать это централизованно нет. В случае замерзания воды возможны серьезные повреждения оборудования.

В администрации напомнили, что в последнее время российские войска целенаправленно наносят удары по котельным, пытаясь оставить мирное население без отопления в морозный период. В частности, в ночь на 9 января такие атаки были зафиксированы и в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия сознательно ждет сильных морозов, чтобы использовать зиму как инструмент давления и террора против украинцев.