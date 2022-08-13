Количество погибших в результате обстрела Краматорска возросло

13 августа, 01:58
Обстрел Краматорска 12 августа (Фото:facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Обстрел Краматорска 12 августа (Фото:facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

В результате обстрела россиянами Краматорска 12 августа погибли три человека. Сначала сообщалось о двух жертвах.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Российские оккупанты 12 августа нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. 13 человек получили ранения. Также было повреждено 20 домов.

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С ночи пятницы, 12 августа, войска РФ нанесли 11 ракетных ударов по Краматорску.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Краматорск Российская агрессия Война в Украине Война России против Украины

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