Россия нанесла четыре удара по гражданской инфраструктуре Краматорска, есть пострадавшие

В понедельник, 7 июля, страна-агрессор Россия нанесла четыре удара по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Он отметил, что тип вооружения сейчас устанавливается.

По предварительной информации, в результате атаки РФ есть пострадавшие.

Гончаренко добавил, что сейчас выясняют последствия российского обстрела, работают все соответствующие службы.

Утром войска России атаковали дронами Харьков и Запорожье. В Запорожской ОГА сообщили о по меньшей мере 11 раненых в городе, в Харьковской — о 33 пострадавших в Харькове.

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что РФ ударила беспилотниками по областным ТЦК и СП в Харькове и Запорожье.