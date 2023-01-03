Россияне нанесли удар по Краматорску, одного человека ранено — мэр 3 января, 15:44 Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские оккупанты днем во вторник, 3 января, нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате один человек ранен.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook, призвав местных жителей оставаться в укрытиях.



Пострадавшим из-за российских обстрелов оказался член бригады по ремонту электросетей, которая работала на месте, уточнил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

Видео дня

Вечером 2 января россияне также атаковали Краматорск. Из-за обстрелов были введены аварийные отключения электроснабжения в частном секторе города.

