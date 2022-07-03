Оккупанты снова обстреляли Краматорск — мэр 3 июля, 21:05 Последствия обстрела российскими оккупантами Краматорска 3 июля 2022 года (Фото:Олександр Гончаренко / Facebook)

Российские оккупанты вечером в воскресенье, 3 июля, снова обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщает Краматорский городской совет в Telegram со ссылкой на заявление городского головы Александра Гончаренко.

«Есть прилеты по Краматорску, снова похоже на РСЗО. Выясняем последствия. Оставайтесь в укрытии!» — призвал он.

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Ранее в воскресенье россияне обстреляли Краматорск из РСЗО Смерч. Предварительно, никто не пострадал, но есть серьезные разрушения. Оккупанты уничтожили гостинично-жилищный комплекс и часть дороги в жилом районе.

Также 3 июля российские оккупанты совершили самый масштабный обстрел Славянска Донецкой области за последнее время. Мэр города Вадим Лях сказал, что, предварительно, в результате обстрела погибли шесть человек, среди них ребенок, 15 — были ранены.

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