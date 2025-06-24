Россия ночью нанесла удары по территории предприятий в Краматорске

24 июня, 10:19
Российские оккупанты атаковали Краматорск шестью дронами Герань-2

Российские войска в ночь на вторник, 24 июня, обстреляли промышленную зону в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook.

Он отметил, что россияне нанесли удары по территории предприятий города, используя шесть ударных БПЛА Герань-2.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Гончаренко добавил, что сейчас устанавливаются последствия разрушений и повреждений.

В ночь на 24 июня армия России запустила по Украине 97 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 78 дронов, отметили Воздушные силы ВСУ.

В Харькове в результате ночной атаки РФ зафиксировано по меньшей мере три попадания. В городе повреждено гражданское предприятие, пострадали три человека.

Российские войска также ударили по жилому сектору Верхнесыроватской громады Сумской области, из-за чего погибли трое гражданских, среди них — 8-летний мальчик.

