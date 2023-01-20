Ракетные удары по Краматорску. Оккупанты убили человека, есть повреждения 20 января, 14:01 Последствия ракетных ударов по Краматорску 20 января (Фото:Александр Гончаренко / Facebook)

В результате российских ракетных ударов по Краматорску Донецкой области в пятницу, 20 января, погиб человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, всего было три удара по городу. Враг бил по гражданской инфраструктуре, ведь рядом с местами атак расположены детский сад, школа и профилакторий.

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Также в результате российских обстрелов повреждены многоквартирные дома. Специалисты подсчитывают убытки и оказывают необходимую помощь.

Утром 20 января российские оккупанты атаковали Краматорск. Сообщалось, что одна ракета упала вблизи детсада.