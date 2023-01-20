Ракета упала возле детсада. Оккупанты нанесли удар по Краматорску

20 января, 10:53
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Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ракета (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Российские оккупанты утром в пятницу, 20 января, нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

По его словам, войска РФ атаковали гражданскую инфраструктуру. Последствия удара выясняются.

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Как уточнил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, ракета в Краматорске упала вблизи детсада.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты в течение четверга, 19 января, нанесли по Украине девять ракетных и 23 авиационных удара, а также совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Военные предупредили, что на всей территории государства повышена угроза ударов по гражданским объектам.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины Ракетный удар

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