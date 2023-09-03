Имела беседу с полицией. Женщина сделала селфи возле обломка ракеты, который застрял посреди дороги в Краматорске — фото 3 сентября, 15:38 Обстрел Краматорска в субботу, 2 сентября (Фото:svoboda_radio/Telegram)

Жительница Краматорска Донецкой области сделала селфи на фоне хвостовика ракеты, застрявшего посреди дороги во время российской ракетной атаки 2 сентября, вопреки запрету фотографировать такие объекты.

Об этом сообщает Telegram-канал Типичный Краматорск.

Женщина сделала селфи в красном платье на фоне боеприпаса. Украинские власти официально запретили снимать места попадания ракет, военную технику и другие детали, которые могут быть использованы российскими оккупантами против Украины.

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Фото: Типичный Краматорск/Telegram

Пресс-офицер патрульной полиции города Краматорска и Славянска Ксения Яцен рассказала для Kramatorsk Post, что в связи с этим нарушением с женщиной провели беседу патрульные полицейские.

По ее словам, патрульные, которые работали на месте происшествия, установили личность женщины, проверили ее по имеющимся базам, а также провели профилактическую беседу о недопустимости таких действий и отправили ее домой.

В субботу, 2 сентября, оккупанты совершили обстрел города Краматорск. Фрагмент одной из ракет попал в дорогу. В нескольких десятках метров от попадания расположен многоэтажный дом.