В течение дня россияне нанесли шесть ударов по Краматорску (Фото: Краматорский городской совет)

12 ноября в течение дня российские войска нанесли серию ударов по Краматорску Донецкой области. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще как минимум шестеро получили ранения.

Об этом сообщил Краматорский городской совет.

По данным горсовета, первый удар по частному сектору был зафиксирован в 07:40. Погибла женщина. В 09:00 российские войска снова атаковали частную застройку: погибла еще одна женщина, один человек получил ранения.

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В 09:35 FPV-дрон убил мужчину. Около 11:00 россияне сбросили три авиабомбы ФАБ-250 на жилую застройку. В результате удара ранения получили двое мужчин и женщина, повреждены семь многоквартирных домов.

Фото: Краматорский городской совет

В 14:53 российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего один человек получил ранения. Еще один удар авиабомбой ФАБ-250 по двору многоэтажного дома был зафиксирован в 15:30. Погиб человек, женщина получила ранения. Также повреждены еще семь многоквартирных домов.

На одной из локаций зафиксированы разрушения конструкций многоэтажных домов. Однако из-за постоянной угрозы повторных российских ударов начать разбор завалов пока невозможно.

Фото: Краматорский городской совет

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска существенно усилили обстрелы Краматорска и прилегающей громады. По его словам, меры противодействия этим атакам будут определены на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

Также глава государства сообщил, что на правительственном уровне и совместно с командой Офиса президента прорабатываются задачи, касающиеся других регионов.