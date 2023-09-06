Поисково-спасательную операцию в Константиновке завершили: 17 погибших, 32 раненых 6 сентября, 18:16 Последствия обстрела Константиновки российскими оккупантами в среду, 6 сентября (Фото:pgo_gov_ua/Telegram)

Поисково-спасательная операция в Константиновке Донецкой области была завершена. В результате артобстрела российскими оккупантами погибло 17 человек, пострадало 32.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале главы МВД Украины Игоря Клименко в среду, 6 сентября.

По словам Клименко, по состоянию на 18:00 поисково-спасательная операция была завершена.

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Глава МВД сообщает, что в результате артиллерийского обстрела погибли 17 человек, 32 получили ранения.

В среду, 6 сентября, российские оккупанты с использованием артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 16 погибших и большом количестве пострадавших.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди жертв российского обстрела — один ребенок.