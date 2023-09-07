Медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших после удара РФ по Константиновке 7 сентября, 21:07 Последствия российского удара по Константиновке, 6 сентября (Фото:Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/via REUTERS)

В одной из больниц Днепра лечат шесть раненых при ударе по рынку Константиновки — все находятся в тяжелом состоянии.

Об этом во время брифинга сообщил медицинский директор больницы, пишет Суспільне.

«Все очень тяжелые, там, где взрываются ракеты, а это несколько тонн взрывчатого вещества, к сожалению, ничего живого не остается», — рассказал медик.

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По его словам, пациенты находятся на аппаратах искусственного дыхания. Их всех прооперировали, некоторые — повторно.

«Одной женщине пришлось запускать сердце, потому что была остановка. Но сегодня в реанимации мы почти всех стабилизировали. Хотя за ночь совершили шесть тяжелых операций… У нас ночью работали 40 хирургов», — сообщил медицинский директор больницы.

Среди пациентов — 32-летняя Яна, оказавшаяся рядом со взрывом, 57-летняя Людмила, которой врачи заново запустили сердце, и второй раз прооперирован 40-летний Юрий.

Состояние 47-летней Елены пока стабилизировать не удалось. По словам раненой матери, во время взрыва она была на рынке.

«Дочь работала на рынке реализатором мясной продукции. Должна была складывать товар в 14:00, а в 14:10 прилетело… Мы недалеко там живем. Я услышала грохот и побежала на рынок, но всех раненых к тому времени уже отвезли в больниц», — рассказала женщина.

Медицинский директор больницы отметил, что для спасения пострадавших медики делают все возможное.

6 сентября российские оккупанты нанесли удар по городу Константиновка. Поисково-спасательная операция в городе завершена.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что среди жертв российского обстрела — один ребенок.

Позже глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что информация о погибшем ребенке пока не подтверждается, на месте работают ДНК-лаборатории.