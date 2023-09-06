Как выглядит место атаки РФ на Константиновку, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек — фото, видео 6 сентября, 17:20 Последствия российского удара по Константиновке, 6 сентября (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS)

В среду, 6 сентября, российские оккупанты нанесли удар по рынку Константиновки, что в Донецкой области. В результате террористической атаки погибли по крайней мере 16 человек.

NV собрал фото и видео последствий российского удара по городу.

Спасатели опубликовали кадры, на которых видно масштаб разрушений, а также работу медиков.

Президент Украины Владимир Зеленский также показал фото с места инцидента.

Видео дня

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS

Фото: Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/via REUTERS

Фото: Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/via REUTERS

Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Interior Minister Of Ukraine Ihor Klymenko Via Telegram/via REUTERS

В среду, 6 сентября, российские оккупанты с использованием артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 16 погибших и большом количестве пострадавших.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди жертв российского обстрела — один ребенок.

В Офисе генпрокурора сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 31 человека.

