Как выглядит место атаки РФ на Константиновку, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек — фото, видео
Последствия российского удара по Константиновке, 6 сентября (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS)
В среду, 6 сентября, российские оккупанты нанесли удар по рынку Константиновки, что в Донецкой области. В результате террористической атаки погибли по крайней мере 16 человек.
NV собрал фото и видео последствий российского удара по городу.
Спасатели опубликовали кадры, на которых видно масштаб разрушений, а также работу медиков.
Президент Украины Владимир Зеленский также показал фото с места инцидента.
В среду, 6 сентября, российские оккупанты с использованием артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 16 погибших и большом количестве пострадавших.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди жертв российского обстрела — один ребенок.
В Офисе генпрокурора сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 31 человека.