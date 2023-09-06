Как выглядит место атаки РФ на Константиновку, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек — фото, видео

6 сентября, 17:20
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Последствия российского удара по Константиновке, 6 сентября (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS)

Последствия российского удара по Константиновке, 6 сентября (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS)

В среду, 6 сентября, российские оккупанты нанесли удар по рынку Константиновки, что в Донецкой области. В результате террористической атаки погибли по крайней мере 16 человек.

NV собрал фото и видео последствий российского удара по городу.

Спасатели опубликовали кадры, на которых видно масштаб разрушений, а также работу медиков.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1699420567743373415?s=46

Президент Украины Владимир Зеленский также показал фото с места инцидента.

Видео дня

Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS
Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/Handout via REUTERS
Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/via REUTERS
Фото: Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/via REUTERS
Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/via REUTERS
Фото: Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/via REUTERS
Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Фото: Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS
Interior Minister Of Ukraine Ihor Klymenko Via Telegram/via REUTERS
Фото: Interior Minister Of Ukraine Ihor Klymenko Via Telegram/via REUTERS

В среду, 6 сентября, российские оккупанты с использованием артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 16 погибших и большом количестве пострадавших.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди жертв российского обстрела — один ребенок.

В Офисе генпрокурора сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 31 человека.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Константиновка Военные преступления РФ Война России против Украины

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