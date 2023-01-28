Ракетный удар по Константиновке. Число раненых возросло до шести 28 января, 13:53 Последствия обстрела Константиновки 28 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

В результате ракетного удара по жилому дому в Константиновке Донецкой области в субботу, 28 января, погибли три человека, еще шесть получили ранения.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в Telegram.



Из-за действий оккупантов погибли двое мужчин в возрасте 33 и 70 лет, а также 36-летняя женщина.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Полиция Донецкой области сообщила, что по предварительным данным, российские войска попали в жилищный сектор ракетой С-300.

Утром 28 января глава Донецкой ОВА сообщил о российских обстрелах Константиновки Донецкой области. Враг повредил четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили. Тогда было известно о троих погибших и двоих раненых.