Ракетный удар по Константиновке. Число раненых возросло до шести
Последствия обстрела Константиновки 28 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)
В результате ракетного удара по жилому дому в Константиновке Донецкой области в субботу, 28 января, погибли три человека, еще шесть получили ранения.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в Telegram.
Из-за действий оккупантов погибли двое мужчин в возрасте 33 и 70 лет, а также 36-летняя женщина.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Полиция Донецкой области сообщила, что по предварительным данным, российские войска попали в жилищный сектор ракетой С-300.
Утром 28 января глава Донецкой ОВА сообщил о российских обстрелах Константиновки Донецкой области. Враг повредил четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили. Тогда было известно о троих погибших и двоих раненых.