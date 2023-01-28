Российские захватчики обстреляли Константиновку, три человека погибли

28 января, 11:14
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Последствия обстрела Константиновки 28 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия обстрела Константиновки 28 января (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты утром субботы, 28 января, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате три человека погибли, еще по меньшей мере двое ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, враг ударил по жилому кварталу, повредил четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили.

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На месте трагедии работают спасатели и правоохранители.

27 января в Донецкой области из-за обстрелов со стороны российских оккупантов погибли четверо гражданских. Еще семь человек получили ранения.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Обстрел Константиновка Павел Кириленко Война России против Украины

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