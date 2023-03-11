Российские захватчики обстреляли Константиновку, есть жертвы — ОВА

11 марта, 15:20
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Последствия одного из прошлых обстрелов Константиновки (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Последствия одного из прошлых обстрелов Константиновки (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты с начала суток 11 марта пять раз обстреляли Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, в результате обстрелов один человек погиб, еще по меньшей мере трое получили ранения.

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Кириленко добавил, что обстрелы носят настолько хаотичный характер, что невозможно понять, куда враг целит и какой район города выбирает для атаки. Россияне бьют и по окрестностям города, и по центру.

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10 марта российские оккупанты обстрелами Донецкой области убили двух жителей региона и ранили еще 14. Погибшие были зафиксированы в Красногоровке, а раненые — в Константиновке, Молочарке, Бахмуте и Максимильяновке.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Обстрел Оккупант Константиновка Павел Кириленко Война России против Украины

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