Российские захватчики обстреляли Константиновку, есть жертвы — ОВА 11 марта, 15:20 Последствия одного из прошлых обстрелов Константиновки (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты с начала суток 11 марта пять раз обстреляли Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.



По его словам, в результате обстрелов один человек погиб, еще по меньшей мере трое получили ранения.

Видео дня

Кириленко добавил, что обстрелы носят настолько хаотичный характер, что невозможно понять, куда враг целит и какой район города выбирает для атаки. Россияне бьют и по окрестностям города, и по центру.

10 марта российские оккупанты обстрелами Донецкой области убили двух жителей региона и ранили еще 14. Погибшие были зафиксированы в Красногоровке, а раненые — в Константиновке, Молочарке, Бахмуте и Максимильяновке.