«Мы это уже слышали летом». Омбудсмен отреагировал на обстрел колонии в Еленовке с пленными украинцами 18 сентября, 19:28 На данный момент украинская сторона не получила информацию об именах пострадавших в результате последнего обстрела Еленовки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на обстрел колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где россияне удерживают украинских пленных и гражданских заложников.

В Telegram Лубинец рассказал, что, по данным пропагандистских росСМИ, в результате утренних обстрелов погиб один и ранены четверо украинских военнопленных.

«Уже никого не удивляет, что ни один представитель оккупантов не пострадал, а Российская Федерация снова обвинила в обстреле Украину. Мы это уже слышали летом», — пишет он.

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Лубинец добавил, что на данный момент украинская сторона не получила информацию об именах пострадавших и обращается с запросом об этом как напрямую к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, так и посредством ООН и Красного Креста.

Он также подчеркнул, что готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами.

«Мотивы, по которым Российская Федерация производит обстрелы лагерей военнопленных сегодня, мне точно не известны. Возможно, это банальная месть из-за поражений на фронте, а возможно целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства РФ», — подчеркнул он.

Лубинец добавил, что такие действия РФ показывают всему миру, что Россия — это государство-террорист, которое стремится достигать своих геополитических целей используя оружие и террор.

Оккупационная администрация Донецка заявила о последнем обстреле колонии и убийстве украинского военного в воскресенье, 18 августа.

29 июля российские медиа сообщали об обстреле колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов.

СМИ страны-агрессора писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В минобороны РФ на следующий день после трагедии опубликовали список 42 погибших, в полку Азов частично подтвердили эти данные.

РФ так и не предоставила украинским властям официальные списки убитых и раненых пленных военных.



По информации Генштаба, россияне, убив украинских военных в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях». В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину.

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