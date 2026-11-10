РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры Кировоградской области: возник пожар

10 ноября, 07:20
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РФ атаковала Кировоградскую область (Фото: ГСЧС Украины)

РФ атаковала Кировоградскую область (Фото: ГСЧС Украины)

В ночь на вторник, 10 ноября, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области, возник пожар. Об этом сообщили в ГСЧС.

Постоянная угроза повторных обстрелов осложняла тушение возгорания, отметили спасатели. На данный момент пожар локализован, продолжается его ликвидация.

ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 10 ноября российские войска атаковали украинские города ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты энергетической и критической инфраструктуры в Полтавской области и Кривом Роге, промышленное предприятие в Кременчуге, а также жилые дома в Киевской и Харьковской областях. Есть пострадавшие.

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В Полтавском районе российский беспилотник попал в энергетический объект, сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич. Последствия атаки уточняются. После взрыва в отдельных микрорайонах Полтавы частично пропали электричество и вода, сообщают корреспонденты Суспільного и местные жители. Также в Кременчуге зафиксировано попадание по промышленному предприятию, сообщил Дякивнич.

В Переяславе Киевской области в результате российского удара по дому, где проживают люди, нуждающиеся в уходе, пострадали два человека. Их госпитализировали, остальных жильцов эвакуировали. Здание частично разрушено, сообщили в областной военной администрации.

В Харькове шесть человек пострадали в результате удара по Холодногорскому району, сообщил мэр Игорь Терехов.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Российская агрессия Энергетика Обстрел Кировоградская область Война России против Украины

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