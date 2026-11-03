Атака РФ на Киевскую область: в Вышгородском и Броварском районах горели склады, повреждены дома

Россияне повредили склады и дома в двух районах Киевской области (Фото: ГСЧС Украины)

В результате массированной российской атаки в ночь на вторник, 3 ноября, в Киевской области зафиксированы повреждения в Вышгородском и Броварском районах. Возникли пожары в складских помещениях, спасатели ликвидировали возгорания, сообщили в Киевской областной военной администрации.

Также в Броварском районе повреждены три частных жилых дома и хозяйственная постройка. Информации о погибших и пострадавших нет.

Вечером 2 ноября глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки в Бучанском районе ранен ребенок. 15-летний подросток получил ранение левой кисти. Его доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

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По данным Воздушных сил, россияне атаковали Украину баллистикой, 59 крылатыми ракетами и почти 300 дронами.

Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.

Войска РФ нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в Немышлянском районе. По меньшей мере 73 человека получили ранения.

В Днепре зафиксированы попадания в ТЭЦ, жилой квартал и отдел полиции. Также повреждена больница, пострадали 15 человек.