В Фастовском районе Киевской области в результате атаки РФ повреждены жилой и промышленный секторы — ГСЧС
Пожар в Фастовском районе Киевской области в результате удара РФ в ночь на 4 июля (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
В ночь на пятницу, 4 июля, в результате ракетного удара армии РФ существенные разрушения и повреждения получили жилые и промышленные объекты в Фастовском районе Киевской области.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
В результате атаки в одном из многоквартирных домов загорелась кровля, также горели семь частных гаражей. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В ночь на 4 июля армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и БПЛА. Падение обломков и пожары зафиксированы в ряде районов столицы. По меньшей мере 14 человек пострадали.
Взрывы также раздавались и в Полтавском районе. Там известно о двух пострадавших.