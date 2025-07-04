Пожар в Фастовском районе Киевской области в результате удара РФ в ночь на 4 июля (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В ночь на пятницу, 4 июля, в результате ракетного удара армии РФ существенные разрушения и повреждения получили жилые и промышленные объекты в Фастовском районе Киевской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В результате атаки в одном из многоквартирных домов загорелась кровля, также горели семь частных гаражей. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар.

Реклама

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

В ночь на 4 июля армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и БПЛА. Падение обломков и пожары зафиксированы в ряде районов столицы. По меньшей мере 14 человек пострадали.

Взрывы также раздавались и в Полтавском районе. Там известно о двух пострадавших.