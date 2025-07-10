Здание Киевской таможни и несколько автомобилей с товарами были повреждены в результате российского массированного обстрела в ночь на 10 июля.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В ведомстве уточнили, что в ходе российской атаки на таможню обошлось без жертв.

«Огонь, обломки, выбитые окна и дым над крышами — это был очередной удар по тылу. В непосредственной близости от эпицентра — здание таможни. Пострадало несколько автомобилей с товарами, которые находились в зоне таможенного контроля. К счастью, обошлось без жертв», — говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

Реклама

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Это не первый случай, когда таможенные органы оказываются в эпицентре ракетных и дронных атак. В частности, ранее разрушениям подверглись таможенные подразделения в Сумской, Черниговской, Тернопольской, Одесской областях, а десятки таможенных постов вдоль северо-восточной границы были разрушены в результате обстрелов еще в первые дни полномасштабного вторжения.

«Российские ракеты превращают в руины грузовые таможенные терминалы, от обстрелов постоянно страдает таможенная инфраструктура вблизи портов Большой Одессы. Несмотря на непосредственную близость к территории Румынии, осуществляются систематические дронные атаки на таможенный пост Орловка», — добавили в ведомстве.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

Фото: Государственная таможенная служба Украины

В ночь на 10 июля российские войска массированно атаковали Киев шахедами и баллистикой. Последствия атаки фиксируют в восьми районах. Известно о двух погибших и 19 раненых.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.

В феврале 2023 года Юрий Игнат рассказывал, что российская армия может запускать по Украине воздушные шары с угловыми отражателями, чтобы истощать украинскую систему противовоздушной обороны. Он говорил, что эти шары не несут угрозы для людей.

«Это дедовские методы, скажем так. Все идет в ход… Тут нехитрая вещь — взять, надуть шар небольшого диаметра, там метр-полтора, к нему там привязать, грубо говоря, что-то железное, в этом варианте — это угловые отражатели, которые будут довольно-таки хорошо „фонить“ в небе. Они будут отражать сигнал радиолокационных станций, которые будут принимать их как воздушные цели. Потому что все, что в воздухе, в наших воздушных силах классифицируется как воздушные цели», — отмечал он.