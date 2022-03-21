Пострадали шесть человек. Из-за попадания снаряда в Святошинском районе Киева эвакуировали 200 человек
Два дома получили значительные повреждения (Фото:КГГА)
Вследствие попадания снаряда после обстрела российскими оккупантами Святошинского района Киева пострадали шесть человек, еще 200 человек эвакуировали.
Об этом сообщает КГГА в Facebook.
Отмечается, что два дома получили значительные повреждения, еще в шести окрестных домах взрывной волной выбило окна.
Также были повреждены помещения двух школ и двух детских садов.
В Святошинском районе Киева в результате попадания обломков снаряда в воскресенье, 20 марта, возник пожар в жилом доме.
В результате попадания обломков снаряда на балконе четвертого этажа произошло возгорание. Также огонь охватил два частных автомобиля.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.