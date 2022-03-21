Пострадали шесть человек. Из-за попадания снаряда в Святошинском районе Киева эвакуировали 200 человек 21 марта, 06:43 Цей матеріал також доступний українською Два дома получили значительные повреждения (Фото:КГГА)

Вследствие попадания снаряда после обстрела российскими оккупантами Святошинского района Киева пострадали шесть человек, еще 200 человек эвакуировали.



Об этом сообщает КГГА в Facebook.

Отмечается, что два дома получили значительные повреждения, еще в шести окрестных домах взрывной волной выбило окна.

Также были повреждены помещения двух школ и двух детских садов.

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В Святошинском районе Киева в результате попадания обломков снаряда в воскресенье, 20 марта, возник пожар в жилом доме.

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В результате попадания обломков снаряда на балконе четвертого этажа произошло возгорание. Также огонь охватил два частных автомобиля.



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