Пострадали шесть человек. Из-за попадания снаряда в Святошинском районе Киева эвакуировали 200 человек

21 марта, 06:43
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Два дома получили значительные повреждения (Фото:КГГА)

Два дома получили значительные повреждения (Фото:КГГА)

Вследствие попадания снаряда после обстрела российскими оккупантами Святошинского района Киева пострадали шесть человек, еще 200 человек эвакуировали.

Об этом сообщает КГГА в Facebook.

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/344246687733946
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Отмечается, что два дома получили значительные повреждения, еще в шести окрестных домах взрывной волной выбило окна.

Также были повреждены помещения двух школ и двух детских садов.

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В Святошинском районе Киева в результате попадания обломков снаряда в воскресенье, 20 марта, возник пожар в жилом доме.

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В результате попадания обломков снаряда на балконе четвертого этажа произошло возгорание. Также огонь охватил два частных автомобиля.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Киев КГГА Российская агрессия Обстрел Святошино Война России против Украины

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