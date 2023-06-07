ГУР о массированных обстрелах Киева: Россиянам не всегда важно, по какой цели будет нанесен ракетный удар

7 июня, 22:07
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Работа ПВО (Фото:www.facebook.com/PvkCente)

Работа ПВО (Фото:www.facebook.com/PvkCente)

Россиянам не всегда важно, удастся ли им попасть в стратегический объект или повредить гражданскую инфраструктуру во время массированных обстрелов Киева.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

По его словам, у оккупантов есть конкретный список целей в Киеве, но россияне понимают, что их оружие не высокоточное.

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«Они предполагают, что цели могут быть не поражены, а может пострадать гражданская инфраструктура. Это их сознательная политика. В целом терроризация Киева — это комплексная задача врага, и не всегда важно, по какой цели будет попадание», — рассказал он.

Юсов отметил, что россияне изменили тактику обстрелов после провала зимней волны ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

«После фиаско была пауза некоторое время. И после паузы мы видим повторение», — сказал он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Обстрел Инфраструктура Войска РФ

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