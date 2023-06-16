Посол США об обстреле Киева: Россия не отказалась от цели подчинить Украину и готова пойти на ужасные шаги 16 июня, 18:29 Последствия российского обстрела (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Ракетные обстрелы Киева свидетельствуют о том, что страна-террорист Россия не отказалась от целей подчинить себе Украину и готова пойти на ужасные шаги.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

«Сегодня Россия снова запустила баллистические и крылатые ракеты по Киеву — это продолжение ее ежедневных атак против жителей Кривого Рога, Одессы и всей Украины. Эти ракетные атаки на города и их жителей демонстрируют, что Россия не отказалась от своих целей подчинить себе Украину и готова пойти на ужасные шаги для достижения этой цели», — написала она.

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Посол добавила, что США и западные партнеры остаются сосредоточенными на удовлетворении неотложных потребностей Украины в системах противовоздушной обороны.

Днем в пятницу, 16 июня, РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты.

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии шести аэробалистических ракет Кинжал, шести крылатых ракет Калибр и двух разведывательных беспилотников на подлете в Киев и над городом.

Это самый масштабный удар по Киеву за последние недели.