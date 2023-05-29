Маляр о российском обстреле Киева: Их задача максимально подорвать нашу психологическую стойкость 29 мая, 17:56 Уламки російської ракети, яка була збита над Києвом, 29 травня 2023 року (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 29 мая, заявила, что страна-агрессор Россия использует массированные обстрелы Киева в психологических целях.

«Россияне ведут также психологическую войну. Их задача — максимально подорвать нашу психологическую стойкость и единство. Ведь это два важных фактора сопротивления. Как они это делают: военными и информационными методами», — пишет она в Telegram.

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Маляр добавила, что РФ использует обстрелы в психологических целях, в первую очередь, чтобы запугать. Также, по ее словам, Киев для украинцев — это символ несокрушимости и сопротивления.

«Для врага ударить по Киеву — это показать уязвимость нашего символа стойкости. Враг стремится, чтобы подсознательно у украинцев создалось впечатление беззащитности столицы», — отметила она.

Также Маляр рассказала, что за пару часов до ракетной атаки началась информационно-психологическая атака — очередная дискредитация военно-политического управления. Таким образом россияне пытаются посеять чувство беззащитности среди украинцев.

Днем, 29 мая, Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Страна-террорист атаковала Украину 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.