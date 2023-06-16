После российского обстрела Киева к врачам обратились уже семь человек — Нацполиция 16 июня, 17:26 Последствия российского обстрела (Фото:пресс-служба ГСЧС)

В результате российского обстрела Киева в пятницу, 16 июня, в больницу обратились уже семь человек.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

«Количество пострадавших от ракетного удара увеличилось — семь человек обратились к врачам», — пишет он.

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Небитов уточнил, что у пострадавших нет серьезных трав.

«Мы понимаем, что это не последнее обращение граждан. Призываем в случае необходимости сразу звонить по телефону соответствующим службам и не трогать обломки ракет, ведь они могут быть опасными», — добавил он.

Днем в пятницу, 16 июня, РФ нанесла новый массированный удар по Украине. Россияне запустили по столице крылатые и баллистические ракеты.

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии шести аэробалистических ракет Кинжал, шести крылатых ракет Калибр и двух разведывательных беспилотников на подлете в Киев и над городом. Это самый масштабный удар по Киеву за последние недели.