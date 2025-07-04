Российский обстрел Киева: все пожары потушили, аварийно-спасательные работы приостановлены
Как уточнили в ГСЧС, на одной из локаций в Киеве сотрудники ведомства приостановили работы по разбору завалов. (Фото: t.me/dsns_telegram)
В Киев по состоянию на 20:00 4 июля ликвидированывсе пожары, которые возникли в результате ночной атаки РФ, а аварийно-спасательные работы приостановлены на одной из локаций.
Об этом сообщили представители ГСЧС.
«Напомним, сегодня российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по столице. В результате обстрела пострадали 26 человек, среди них один ребенок. Один человек погиб», — заявили в ведомстве.
Кроме того, как уточнили в ГСЧС, на одной из локаций в Киеве сотрудники ведомства приостановили аварийно-спасательные работы по разбору завалов.
«Вывезено 1280 тонн мусора и строительных конструкций. Работы возобновятся завтра утром», — подытожили в ГСЧС.
Удар РФ по Киеву 4 июля — что известно
В ночь на 4 июля в Киеве раздавались мощные взрывы. В результате комбинированной атаки дронами и баллистикой РФ в столице один погибший и 26 пострадавших, зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары, из-за чего качество воздуха в городе ухудшилось.
По данным властей, повреждены жилые дома, учебное и медицинское учреждения, нежилые здания, автомобили, складские помещения, автомобили «скорой»
Также в столице изуродовано здание польского консульства, заявили в МИД Польши.
Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.