Во время массированной атаки именно Киев был главной мишенью российского удара (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на пятницу, 4 июля, во время массированной атаки РФ над территорией Украины действовали дроны-перехватчики. Зафиксированы десятки сбитых БПЛА окупантов.

В Telegram Зеленский сообщил, что во время массированной атаки именно Киев был главной мишенью российского удара.

Силам обороны удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ.

«Начали работать дроны-перехватчики — десятки сбиты. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов», — пишет президент.

Зеленский добавил, что важна поддержка партнеров в защите от баллистики, в частности Украине необходимы ракеты Patriot.

21 июня Главное управление разведки Украины сообщило, что максимальное количество дронов, которыми страна-агрессор Россия сейчас способна атаковать Украину за одну ночь, составляет около 500 единиц.

27 июня министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты, о которых не разглашается.

3 июля Зеленский сообщил, что Украина заключила соглашения с несколькими американскими компаниями по совместному производству беспилотников, включая дроны-перехватчики.