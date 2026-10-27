В ночь на вторник, 27 октября, российские войска нанесли повторный удар баллистическими ракетами по Киеву в тот момент, когда экстренные службы ликвидировали последствия предыдущего удара. Всего за ночь РФ выпустила по Украине 16 баллистических ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что число пострадавших в результате российского удара по кампусу Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ) и прилегающей территории возросло до 12, пятеро из них — студенты и сотрудники университета.

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«Пока экстренные службы помогали людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне снова применили баллистику. К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту. Серьезная эскалация в российской операции против нашей логистики», — добавил Зеленский.

Президент также сообщил, что российские войска нанесли удары по Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям. Почти повсеместно целями российских атак становились объекты энергетики, логистики и обычная городская инфраструктура.

Ночью Воздушным силам удалось сбить две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 255 из 280 российских ударных БПЛА. Общее количество баллистических ракет Искандер-М/С-400, которыми РФ атаковала Украину и Киев в частности, в Воздушных силах не уточнили. В то же время известно, что защитникам неба удалось нейтрализовать 56 из 69 реактивных БПЛА.

В столице сообщили о повреждении общежития и корпуса Государственного торгово-экономического университета недалеко от станции метро Лесная, а также о попадании в Южный мост и административное здание на Подоле. В результате обстрелов погиб один человек, пострадали 14 жителей столицы. Девять из них были госпитализированы.

Вечером 26 октября мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве пострадали парамедик и техник неотложной медицинской помощи, прибывшие на вызов. Также поврежден автомобиль скорой помощи.