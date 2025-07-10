В результате атаки РФ на Киев пострадало посольство Ватикана в Киеве

Взрыв беспилотника освещает небо над городом во время удара российских беспилотников и ракет, Киев, Украина, 10 июля 2025 года. (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В результате российской атаки на Украину в ночь на четверг, 10 июля, получило незначительные повреждения посольство Ватикана в Киеве . Об этом сказал посол Святого Престола Висвальдас Кульбокас, сообщает Vatican News .

По его словам, во время российской атаки на Киев повреждения получили помещения Апостольской Нунциатуры.

«Тревожным является то, что видно, что беспилотники нацелены на гражданские кварталы. Потому что я также собственными глазами видел, слышал, что некоторые беспилотники летали непосредственно вокруг, вокруг нунциатуры, вокруг домов», — сказал нунций.

Сообщается, что дипломаты Святого Престола слышали взрывы возле посольства и видели поврежденные гражданские здания.

«Наши помещения также получили определенные повреждения: в главном здании повреждена крыша, а также получили повреждения гараж и служебное помещение. Мы подобрали около десяти достаточно крупных осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты», — добавил Кульбокас.

В Ватикане добавили, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве в результате российской массированной атаки 10 июля были повреждены десятки инфраструктурных и жилых объектов.

Ранее местные власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина.