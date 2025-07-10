В результате атаки РФ на Киев пострадало посольство Ватикана в Киеве
Взрыв беспилотника освещает небо над городом во время удара российских беспилотников и ракет, Киев, Украина, 10 июля 2025 года. (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В результате российской атаки на Украину в ночь на четверг, 10 июля, получило незначительные повреждения посольство Ватикана в Киеве. Об этом сказал посол Святого Престола Висвальдас Кульбокас, сообщает Vatican News.
По его словам, во время российской атаки на Киев повреждения получили помещения Апостольской Нунциатуры.
«Тревожным является то, что видно, что беспилотники нацелены на гражданские кварталы. Потому что я также собственными глазами видел, слышал, что некоторые беспилотники летали непосредственно вокруг, вокруг нунциатуры, вокруг домов», — сказал нунций.
Сообщается, что дипломаты Святого Престола слышали взрывы возле посольства и видели поврежденные гражданские здания.
«Наши помещения также получили определенные повреждения: в главном здании повреждена крыша, а также получили повреждения гараж и служебное помещение. Мы подобрали около десяти достаточно крупных осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты», — добавил Кульбокас.
В Ватикане добавили, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.
В целом армия РФ выпустила по Украине ночью 18 ракет и 397 дронов. ПВО сбила все восемь баллистических ракет, шесть Х-101 и 164 БпЛА, еще 204 цели были локально потеряны, сообщили Воздушные силы.
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве в результате российской массированной атаки 10 июля были повреждены десятки инфраструктурных и жилых объектов.
Ранее местные власти Киева сообщали, что на Подоле в результате российского комбинированного удара по Киеву 10 июля разрушена амбулатория, также есть попадание в общежитие, где погибли 22-летняя полицейская и 68-летняя женщина.