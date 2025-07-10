Из уничтоженной в Шевченковском районе Киева квартиры чудом спаслась владелица

Взрыв в результате попадания произошел на последнем этаже пятиэтажного жилого дома (Фото: Сергей Окунев/NV)

В Шевченковском районе из квартиры пятиэтажки, которая была разрушена во время российской атаки в ночь на четверг, 10 июля, чудом удалось спастись владелице.

Об этом сообщил корреспондент NV с места событий.

Взрыв в результате попадания произошел на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. В этот момент в комнате находилась владелица квартиры.

От взрыва произошло обрушение крыши и потолка, а в подъезде начался пожар. Несмотря на это, женщина, находившаяся в квартире — спаслась самостоятельно, еще до прибытия ГСЧС. Она получила ожоги, но травмы не критические.

Фото: Сергій Окунєв/NV

В ночь на 10 июля российские оккупанты осуществили массированный обстрел Киева. В частности, столица была под атакой шахедов и ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице — 14 человек. Девять из них медики госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или амбулаторно. Также известно о двух погибших.

В Шевченковском районе обломки дрона упали на жилой дом, там произошел пожар.

В Дарницком районе из-за обломков произошел пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.

В Соломенском районе произошло возгорание крыши нежилого здания, в Голосеевском — загорелся грузовик, в Подольском — обломки упали на территории нежилой застройки.