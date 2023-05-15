Обстрел аэродрома в Кировоградской области. Апелляционный суд оставил экс-разведчика Червинского под стражей 15 мая, 17:01 Роман Червинский (Фото:Суспільне)

Апелляционный суд решил оставить экс-разведчика Романа Червинского под стражей. Заседание было проведено в закрытом режиме.

Об этом сообщает Суспільне.

Через две недели сторона защиты планирует подать ходатайство об изменении меры пресечения.

Дело касается неудачного угона российского самолета, которое, по данным следствия, привело к ракетной атаке россии по аэродрому Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года. План заключался в том, что завербованный российский пилот залетит в Украину, где его встретят украинцы, помогут ему спрятаться и заплатят.

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Через два дня после попытки угона самолета ФСБ РФ заявила, что якобы сорвала операцию украинской военной разведки. Журналиста Bellingcat Христа Грозева назвали участником.

Грозев в комментарии Радио Свобода отрицал свое участие в любых операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы много лет ведут игру, пытаясь обмануть друг друга.

В своем Twitter Грозев добавил, что его участие в этой операции сводилось к тому, что документировал события для своего фильма. Расследователь назвал спецоперацию, которую Россия пыталась представить как свое достижение, «серьезной ошибкой ФСБ», ведь спецслужба раскрыла личности десятков офицеров контрразведки, их методы работы и другие секретные данные