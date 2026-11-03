После российского удара по Камышевахе 58 человек считаются пропавшими без вести (Фото: ГСЧС Запорожья)

В результате российского обстрела Камышевахи Запорожской области погиб 31 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести. Личности двадцати погибших пока не удалось установить.

Об этом 3 ноября сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин по итогам заседания Координационного штаба.

«Камышеваха пережила самый масштабный по числу погибших российский обстрел в Запорожской области за почти пять лет полномасштабной войны», — подчеркнул он.

Реклама

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. В то же время работу приходится периодически приостанавливать из-за участившихся атак российских беспилотников на место трагедии.

Пятеро раненых получают медицинскую помощь. Кроме того, областные власти обещают семьям погибших финансовую поддержку на организацию похорон и помощь в оформлении необходимых документов.

2 ноября российские войска нанесли массированный удар авиабомбами по поселку Камышеваха в Запорожской области; сообщалось о 26 погибших, среди которых двое спасателей и четверо полицейских. Президент Владимир Зеленский заявил, что с утра оккупанты нанесли несколько ударов по школе в Камышевахе, где людям раздавали гуманитарную помощь. По его словам, после первого удара Россия сбросила еще девять авиабомб непосредственно на укрытие, в котором находились люди.

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров заявил, что россияне нанесли не менее девяти ударов: сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500, а затем применили трехтонные ФАБ-3000.

3 ноября в Запорожской области объявлено днём траура по погибшим в результате российского удара по Камышевахе.