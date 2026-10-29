Россияне ударили по Изюму тремя КАБами: есть попадание в пятиэтажку, 10 пострадавших

Российская авиабомба, попавшая на частный двор в Харькове и не сдетонировавшая, 30 июня 2026 года (Фото: ГСЧС Харьковской области)

В четверг, 29 октября, российские войска нанесли удар авиабомбой по пятиэтажному дому в Изюме . Под завалами могут находиться люди, пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

16:01 По уточненной информации, в результате вражеской атаки на Изюм пострадали 10 человек. Семеро из них были госпитализированы с минно-взрывными травмами.

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«Зафиксировано попадание в пятиэтажное здание, повлекшее частичное разрушение с первого по пятый этаж. Под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция», — написал Синегубов.

В Изюмской городской военной администрации сообщили, что россияне атаковали город тремя управляемыми авиабомбами.

Фото: Изюмская городская военная администрация

Попадание зафиксировано в районе Нижнего города. В результате атаки были разрушены административное здание и хозяйственные постройки. Кроме того, повреждено более 20 частных жилых домов.

29 октября российские оккупанты нанесли удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр — Запорожье. Уже известно о 14 погибших, по меньшей мере 14 человек получили ранения. В Чернигове россияне убили двоих детей.

В Кременчуке погибли трое жителей , еще 15 человек пострадали.