Женщина с ребенком были внутри. Стали известны детали попадания ракеты РФ в жилой дом в Ивано-Франковской области 29 декабря, 15:18 Российская ракета, попавшая в жилой дом в Ивано-Франковской области 29 декабря (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

При попадании ракеты в дом в Ивано-Франковской области в четверг, 29 декабря, внутри находились женщина с ребенком.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram.

Она отметила, что в момент попадания ракеты жители дома находились в соседней комнате. К счастью, снаряд не взорвался и люди остались живы.

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Утром 29 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Украину — воздушная тревога продолжалась несколько часов. В результате атаки зафиксировано разрушения в ряде украинских населенных пунктов. В частности, в Ивано-Франковской области враг попал по жилому дому и одному из энергетических объектов.

В целом украинские военные смогли сбить 54 из 69 российских ракет.

После атаки Минэнерго сообщило о сложной ситуации с электроснабжением в западных, а также в Одесском и Киевском регионах Украины.

