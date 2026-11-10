Ночью РФ нанесла удар по Украине баллистической ракетой Искандер и почти сотней реактивных дронов

В ночь на вторник, 10 ноября (с 18:00 9 ноября), российские войска нанесли удар по Украине одной баллистической ракетой Искандер-М (район пуска — Миллерово, РФ) и 162 ударными БПЛА типов Shahed (96 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил.

По состоянию на 07:30 силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 135 российских БПЛА (в том числе типа Shahed — 70 реактивных, а также Гербера и дроны других типов). Зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения в 19 локациях, а также падение сбитых аппаратов (их обломков) в девяти локациях.

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В Воздушных силах предупредили, что несколько ударных беспилотников все еще находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

В ночь на 10 ноября российские войска атаковали украинские города ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты энергетической и критической инфраструктуры в Полтавской области и Кривом Роге, промышленное предприятие в Кременчуге, а также жилые дома в Киевской и Харьковской областях. Есть пострадавшие.

Россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области, возник пожар.

В Полтавском районе российский беспилотник попал в энергетический объект, сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич. Последствия атаки уточняются. После взрыва в отдельных микрорайонах Полтавы частично пропали электричество и вода. Также в Кременчуге зафиксировано попадание по промышленному предприятию, сообщил Дякивнич.

В Переяславе Киевской области в результате российского удара по дому, где проживают люди, нуждающиеся в уходе, пострадали два человека. Их госпитализировали, остальных жильцов эвакуировали. Здание частично разрушено, сообщили в областной военной администрации.

В Харькове шесть человек пострадали в результате удара по Холодногорскому району, сообщил мэр Игорь Терехов.