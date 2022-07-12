Обстрел Индустриального района Харькова: пять человек ранены, вспыхнуло несколько пожаров 12 июля, 15:38 В Харькове пять человек получили ранения в результате обстрела Индустриального района (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В результате обстрела российскими оккупантами Индустриального района Харькова утром во вторник, 12 июля, пять человек получили ранения.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільному.

Также в результате обстрела в городе вспыхнуло шесть пожаров по разным адресам, их уже потушили.

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Власти призывали жителей города не покидать укрытия.

11 июля в результате обстрелов российских оккупантов в Харькове погибли шесть человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.