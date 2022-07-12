Обстрел Индустриального района Харькова: пять человек ранены, вспыхнуло несколько пожаров

12 июля, 15:38
В Харькове пять человек получили ранения в результате обстрела Индустриального района (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Харькове пять человек получили ранения в результате обстрела Индустриального района (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В результате обстрела российскими оккупантами Индустриального района Харькова утром во вторник, 12 июля, пять человек получили ранения.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільному.

Также в результате обстрела в городе вспыхнуло шесть пожаров по разным адресам, их уже потушили.

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Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Власти призывали жителей города не покидать укрытия.

11 июля в результате обстрелов российских оккупантов в Харькове погибли шесть человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обстрел Харьков ГСЧС Война России против Украины

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