Обстрел Индустриального района Харькова: пять человек ранены, вспыхнуло несколько пожаров
В Харькове пять человек получили ранения в результате обстрела Индустриального района (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
В результате обстрела российскими оккупантами Индустриального района Харькова утром во вторник, 12 июля, пять человек получили ранения.
Об этом рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в комментарии Суспільному.
Также в результате обстрела в городе вспыхнуло шесть пожаров по разным адресам, их уже потушили.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Власти призывали жителей города не покидать укрытия.
11 июля в результате обстрелов российских оккупантов в Харькове погибли шесть человек.
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