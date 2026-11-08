В ночь на воскресенье, 8 ноября, российские войска атаковали Хмельницкий беспилотниками . В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома, сообщили в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в областном центре повреждены частные жилые дома, а в многоэтажках выбиты окна.

По предварительной информации, есть одна пострадавшая, однако в госпитализации она не нуждалась.

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Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 8 ноября россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря, а также 164 ударными БПЛА типов Shahed (112 из них — реактивные) и Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 137 вражеских БПЛА (типов Shahed, Гербера и других). В ряде областей объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрыве в Черкассах. Зафиксированы попадания в Харькове и Одессе.