Удары РФ по Херсонской области: в Бериславе разрушены около 40−50% инфраструктуры — РГА

24 марта, 15:44
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Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Head of Ukraine’s Presidential Office Andriy Yermak via Telegram/Handout via REUTERS)

Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Head of Ukraine’s Presidential Office Andriy Yermak via Telegram/Handout via REUTERS)

В Бериславе Херсонской области около 40−50% инфраструктуры разрушены в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил руководитель РВА Владимир Литвинов, передает Суспільне.

По его словам, в городе разрушены жилые дома, критическая инфраструктура, админздания.

В настоящее время в Бериславе остается около 3,5 тысячи человек, но они категорически отказываются от эвакуации.

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"Кто хотел, тот уже уехал. Пока остались люди, которых трудно убедить», — сказал Литвинов.

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Чиновник рассказал, что под обстрелами населенные пункты, которые находятся вдоль линии столкновения.

"Вчера враг обстрелял центр Берислав. Было попадание в административное здание районной администрации. Также пострадал краеведческий музей, помещение редакции газеты Маяк», - сказал он.

Кроме того, есть повреждения жилых домов. Погибших и раненых нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на освобожденной территории Херсонской области оккупантами разрушены почти 50 сел, где там уничтожено более 90% зданий.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Инфраструктура Херсонская область Война России против Украины

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