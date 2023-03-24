Удары РФ по Херсонской области: в Бериславе разрушены около 40−50% инфраструктуры — РГА 24 марта, 15:44 Последствия одного из российских обстрелов (Фото:Head of Ukraine’s Presidential Office Andriy Yermak via Telegram/Handout via REUTERS)

В Бериславе Херсонской области около 40−50% инфраструктуры разрушены в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил руководитель РВА Владимир Литвинов, передает Суспільне.

По его словам, в городе разрушены жилые дома, критическая инфраструктура, админздания.

В настоящее время в Бериславе остается около 3,5 тысячи человек, но они категорически отказываются от эвакуации.

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"Кто хотел, тот уже уехал. Пока остались люди, которых трудно убедить», — сказал Литвинов.

Чиновник рассказал, что под обстрелами населенные пункты, которые находятся вдоль линии столкновения.

"Вчера враг обстрелял центр Берислав. Было попадание в административное здание районной администрации. Также пострадал краеведческий музей, помещение редакции газеты Маяк», - сказал он.

Кроме того, есть повреждения жилых домов. Погибших и раненых нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на освобожденной территории Херсонской области оккупантами разрушены почти 50 сел, где там уничтожено более 90% зданий.